Intervenuto a Lady Radio, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato della prossima sfida viola, proiettandosi alla situazione in casa Milan e Fiorentina, ma non solo.

‘I giorni in più di recupero della Fiorentina sono un aspetto importante’

“Il Milan ha destato una buona impressione nella ripresa, dopo una prima frazione in cui le squadre non hanno quasi giocato. Il gol di Abraham ha spaccato la partita. La Fiorentina ha avuto 5 giorni per prepararla, il Milan 2, questo nel momento attuale della stagione penso possa incidere. Ha giocato la squadra titolare dei rossoneri contro l’Inter, potranno esserci alcuni avvicendamenti, ma i top player rossoneri erano in campo e lo saranno anche con la Fiorentina. Potrebbero avere le gambe più pesanti. La stagione del Milan finora è stata bislacca, Reijnders è un calciatore fortissimo, tra i migliori del campionato, Leao e Theo però sono molto altalenanti”.

‘Oggi il Milan non è più forte della Fiorentina’

“Non vedo il Milan oggi superiore alla Fiorentina, non è più forte. Gimenez e Abraham sono dietro Kean, Gosens sta andando meglio di Theo, Dodô di Jimenez. In mezzo al campo gli interpreti viola sono di ottimo livello. È una gara che parte alla pari. La Fiorentina attuale è messa meglio di quella che vinse all’andata col Milan, con De Gea che parò 2 rigori”.