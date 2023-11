"Allibiti che il restyling del Franchi non preveda la copertura di Maratona e Ferrovia. Nardella, i giochi di prestigio sono finiti"

Dopo le notizie arrivate nelle scorse ore a riguardo della partenza del bando per i lavori dello stadio Artemio Franchi, quest’oggi c’è stato un comunicato stampa da parte di Giovanni Galli, Barbara Nannucci e Stefano Nencioni - rispettivamente Consigliere regionale della Lega, Segretario cittadino e Capogruppo al Quartiere 2 di Firenze - che hanno voluto esprimere tutto il loro stupore per la situazione relativa alle risorse economiche utili per il compimento dell’intero intervento.

“Siamo rimasti allibiti nell’apprendere che il tormentato restyling dello stadio Franchi di Firenze non preveda la copertura della Maratona e della Ferrovia. In sostanza non si risolve il problema principale! I tifosi continueranno alle porte del 2030 a vedere la partita sotto l'acqua! Si parla di circa 150 milioni di euro che ci auguravamo potessero essere spesi molto meglio, non sacrificando parte dell’impianto sportivo. Questi soldi devono essere un'opportunità per Firenze, non l'ennesima figuraccia! Nel frattempo si attende il pronunciamento del Tar del Lazio, per i 55 milioni definanziati dal Governo, un’altra forzatura politica del Pd fiorentino davanti alla Ue-proseguono gli esponenti leghisti. La sensazione è che si tratti, quindi, della solita operazione spot del Sindaco Nardella, del classico nastro da tagliare, per avere qualche voto in più di preferenza alle prossime elezioni Europee 2024. Lo stadio per come lo sta immaginando l'Amministrazione comunale è un'offesa a tutti i tifosi, illusi dalle roboanti presentazioni e premesse, con tanto di ospiti Vip, nel salone dei Cinquecento! Che fine hanno fatto i toni trionfanti del Sindaco?-precisano i rappresentanti della Lega. Prima di partire con i lavori, dunque, non avendo più fiducia in questa amministrazione, riteniamo sia doveroso trovare un Commissario ad hoc, un vero e proprio Garante nazionale, per scongiurare questo scempio e gestire i fondi in modo razionale. Ci auguriamo che tutto possa essere gestito da esperti e non da chi è in Campagna elettorale permanente! Caro Nardella, ora basta! I "giochi di prestigio" sono finiti e verrai valutato per quello che hai fatto, e soprattutto non hai fatto, negli anni alla guida della città”.