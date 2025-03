"Il Napoli ha solo un risultato utile domani. La Fiorentina alterna momenti positivi e negativi anche nella stessa partita"

Il giornalista di PassioneInter Gianni Parisio ha commentato la sfida in arrivo tra Napoli e Fiorentina, che interessa inevitabilmente anche l'Inter, in lotta per la vetta proprio contro gli uomini di Conte.

“L'Inter può aumentare il vantaggio sul Napoli? Se avessero giocato al Franchi, ti avrei detto di sì. Purtroppo giocando al Maradona dico che molto probabilmente non sarà così: il Napoli non vince dal 25 gennaio e non può permettersi di perdere altri punti, specialmente se in una gara così delicata. La Fiorentina invece alterna momenti positivi e negativi, anche all'interno della stessa partita, basti vedere il match di giovedì col Panathinaikos. Certo, hanno anche perso quattro delle ultime cinque partite, ma queste sono solo statistiche. Piuttosto, è il Napoli che deve assolutamente vincere questa partita”.