30 milioni “trattabili”. Intorno a quella somma la Fiorentina ha posto l'asticella secondo La Gazzetta dello Sport, per chiudere la cessione di Sofyan Amrabat.

Un'offerta definitiva che ancora non è arrivata. O meglio. Non è arrivata da quel piccolo nucleo di squadre che il mediano prende in considerazione (la sua aspirazione è quella di passare in un top club).

Altre squadre quella cifra l’hanno messa sul piatto. Il quotidiano sportivo scrive che il West Ham per sostituire Rice, è arrivato proprio a quel livello, ma non è l’unica: ce n'erano altre pronte ad esaudire le richieste viola. Il problema è che quel tipo di destinazione non è gradita. Così come non è gradita al momento l'Arabia.