Il Cagliari non molla Nzola, Nicola lo stima molto. La situazione

Il Cagliari vuole adeguare la propria rosa alla prossima Serie A e il direttore Bonato è già al lavoro per cercare di sfoltire leggermente la squadra, dopo i vari acquisti già confermati; ma non sembra essere finita qui.

Cagliari interessato a Nzola

L’Unione Sarda infatti riporta che tra i nomi in cima della lista c’è quello di M'Bala Nzola, attaccante angolano della Fiorentina. Davide Nicola, nuovo tecnico degli isolani, lo conosce bene e gradirebbe l’arrivo dell’attaccante.

Palladino non lo prende in considerazione

Lo scorso anno ha giocato una stagione veramente mediocre, per questo motivo i Viola stanno valutando il fatto di venderlo. Ricordiamo che Nzola non è stato nemmeno convocato da Palladino per la tournée inglese.