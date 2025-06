La Gazzetta dello Sport: Un gigante per Pioli

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si concentra sul mercato della Fiorentina che, nonostante un'estate calcistica appena iniziata, sembra già essere entrato nel vivo.

Una nuova operazione

Il focus principale della Rosea non può non essere l'operazione lampo che porterà il Mattia Viti a Firenze. A pagina 24 infatti il quotidiano scrive “Viti Torna a casa” e poi “Fiorentina, altro colpo. Pioli ha un gigante in più”.

Le parole di Commisso

In taglio basso La Gazzetta dello Sport riporta le parole del presidente viola Rocco Commisso dette durante un collegamento telefonico con la festa di un Viola Club: “Commisso: ora più forti, e speriamo che Kean resti”.