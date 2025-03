Il semaforo verde della dirigenza per Gosens, Folorunsho e Fagioli. Per Gudmundsson invece...

Il tema dei possibili riscatti da parte della Fiorentina dei giocatori arrivati in prestito continua ad appassionare i media che si occupano delle vicende viola.

Tre sì

Su questo argomento ritorna stamani La Nazione che indica col ‘semaforo verde’ e quindi con riscatto sicuro a fine annata, tre giocatori: Gosens, al quale mancano poche gare per in campo per far scattare l'obbligo, Folorunsho, di cui piace la duttilità, e Fagioli. Per quest'ultimo il diritto diventerà obbligo in caso di qualificazione in Europa, ma c'è la volontà di esercitare il riscatto in qualunque caso.

Semaforo giallo

In bilico la posizione di Gudmundsson. Tutti conoscono le sue potenzialità tecniche e realizzative, ma sulla sua testa pende sempre il processo d'appello per cattiva condotta sessuale nel proprio paese. Ed è questo ‘avvenimento’ a creare i dubbi maggiori.