La stagione della Fiorentina si è chiusa con la vittoria (inutile ai fini della classifica) sul campo dell'Atalanta. Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, traccia un bilancio nel commento pubblicato sul suo giornale: “Questa non è stata una stagione disastrosa, è stato però un passaggio fatto di illusioni e delusioni. La finale non giocata di Atene è una ferita profonda, un gennaio di mercato al gran risparmio è stato il prologo a un 2024 faticoso e privo di soddisfazioni”.

Ora però si apre un altro capitolo: “Ci si chiede cosa abbia intenzione di fare la coppia Pradè-Ferrari, ai quali di aggiungerà Goretti come direttore sportivo. Si deciderà di fare un passo avanti o di continuare a galleggiare lì dove la Fiorentina galleggia da tre anni? Oppure, speriamo di no, si parlerà ancora di stadio come scusa per volare bassi?”.