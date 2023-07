Beukert: "Un'accoglienza da vergognarsi a morte. I tifosi dell'Hammarby non sono quelli della Fiorentina". Polemiche ad Enschede

Anche quest'anno il Twente sarà impegnato nei preliminari di Conference League. La scorsa stagione, dopo aver eliminato il Čukarički, venne buttato fuori dalla competizione dalla Fiorentina.

E grandi polemiche ci furono in quella circostanza per le misure di sicurezza che non furono prese, tanto da arrivare a scontri tra tifosi viola e olandesi.

Onde evitare questi incidenti, ad Enschede sono state annunciate misure imponenti per limitare i sostenitori dell'Hammarby, che sarà l'avversario del Twente tra due giorni.

Ma l'ordinanza d'urgenza annunciata dal vicesindaco Niels van den Berg che bandisce per tre giorni i tifosi svedesi dal centro di Enschede è stata bollata come “vergognosa, da vergognarsi a morte" in città.

"E poi l'Hammarby non è la Fiorentina. Sì, sono fanatici, ma questo non equivale a violenti" dice il capo dei tifosi locali, Ruben Beukert.