Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, l'attaccante del Celje Tamar Svetlin ha parlato a TMW: “All'andata abbiamo avuto la conferma che possiamo competere con chiunque. La Fiorentina è una squadra straordinaria, ma ha dovuto faticare per vincere sul nostro campo. Abbiamo una città intera che ci sostiene, anche domani al Franchi ci sarà un grande pubblico”.

“Vorrei segnare un gol al Franchi”

Su De Gea: “E' un portiere fantastico e lo ha dimostrato, come ha detto Mandragora all'andata è stato stratosferico. Sarebbe bello segnargli, peraltro in uno stadio di grande atmosfera come il Franchi. Ogni trasferta europea per noi è una bella esperienza perché non ci siamo molto abituati. Non direi che la Fiorentina mi ha impressionato, perché sapevamo già quanto fosse forte, però abbiamo visto da vicino che ha molta qualità individuale”. ù