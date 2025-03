Il maltempo fa paura in Toscana: diramata l'allerta rossa nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa

Mattinata difficile in molte zone della Toscana a causa della grande quantità d'acqua che sta cadendo nelle ultime ore. Da poco è stata emessa un'allerta rossa dalla sala operativa regionale per rischio idraulico del reticolo principale nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Invito tutti i cittadini alla massima attenzione e prudenza.

Scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Ulteriore peggioramento in atto e fino al pomeriggio, con piogge intense e persistenti. Tutto il sistema regionale di Protezione Civile della Toscana, soccorso ed emergenza sanitaria è in stato di massima allerta con interventi in corso. Avviato il montaggio dei panconcelli sui lungarni a Pisa. Lo scolmatore della Regione Toscana e le casse di espansione del bacino di Roffia sono pronti per essere aperti quando la portata dell’Arno raggiungerà la portata necessaria”.