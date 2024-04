La Nazione: Italiano amaro e i pali maledetti

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione ecco il titolo: "Ahi Fiorentina pali maledetti".

Pagina 2

Grande spazio alla cronaca della gara di ieri: “Mezza viola, un tiro e una traversa Rete di Gatti, brutto primo tempo Ma nel finale l’assedio non basta”. E poi: “Tre reti annullate (giustamente) alla Juventus, nei primi 45 minuti la Fiorentina non riesce a costruire Molto meglio la ripresa: Nico Gonzalez colpisce il suo sesto legno in campionato e Beltran sfiora il pari”.

Pagina 3

Presente un editoriale: “La scelta (inconscia) delle coppe”.

Pagina 4

Ci sono le dichiarazioni: “L’analisi di Italiano ”Noi troppo timidi Mancata la stoccata". Il tecnico amaro: “Nel primo tempo non siamo riusciti a palleggiare La ripresa? Siamo cresciuti, senza Szczesny avremmo pareggiato”.

Pagina 5

Si guarda già alla prossima gara: “Giovedì tocca al Plzen Quarti di Conference L’euroccasione viola”.