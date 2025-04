Il problema fisico non cambia le carte in tavola: La Fiorentina ha già deciso cosa fare con Gosens!

Il problema al piatto tibiale di Robin Gosens è una iattura per la Fiorentina, visto il momento fondamentale della stagione che stiamo vivendo.

Ma non rappresenta un qualcosa che possa influire sulla valutazione del giocatore. Non è in discussione la permanenza in viola di Gosens - si legge sul Corriere Fiorentino - anche se alla fine l'esterno sinistro non dovesse tagliare il traguardo di presenze necessario a rendere obbligatorio il riscatto (da 7 milioni di euro) dall’Union Berlino.

La società viola ha infatti già deciso di confermarlo, considerandolo un elemento fondamentale non solo per le doti calcistiche ma pure per quelle umane.