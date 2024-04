La Nazione: Beltran con altri dieci, l’unico sicuro è Lucas

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo stamani sulla Fiorentina: "Eurochiamata missione Plzen".

Pagina 2

Tutto sulla gara di stasera: “Conference, Viktoria possibile Sogni, prospettive, obiettivi Il futuro viola passa da Plzen E adesso è vietato sbagliare”. Sottotitolo: “Stasera la gara di andata dei quarti. Cechi ancora imbattuti, occhio a Sulc e Chory”.

Pagina 3

Le dichiarazioni del pregara: “Italiano, cuore e carattere ”In campo solo i migliori Voglio arrivare in fondo". E ancora: “L’allenatore: ”Viktoria squadra tosta, sappiamo che non sarà una gara facile" Poi, sul suo futuro: “Penso solo al momento, ma le voci non mi disturbano”. Di spalla: “Barak, amuleto della Conference ”Abbiamo motivazioni altissime".

Pagina 4

La probabile formazione: “La squadra anti-Plzen Beltran con altri dieci L’unico sicuro è Lucas”. Ovvero: “In attacco pochi dubbi per Belotti con Nico e uno fra Sottil e Ikonè Quarta in vantaggio su Milenkovic, Dodo e Biraghi per gli esterni”.