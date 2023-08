Fiorentina in grande spolvero, la Viola svetta per differenza reti. Doppio Lautaro per spingere l'Inter. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

Le partite serali ci hanno mostrato innanzitutto una Fiorentina in grande spolvero a Marassi contro il Genoa. Per la squadra di Italiano è arrivata una vittoria squillante per 4-1 grazie ai gol di Biraghi, Bonaventura, Gonzalez e Mandragora. A niente è valsa la rete di Biraschi per i rossoblu, se non per rendere leggermente meno amara la serata alla sua squadra.

Parte bene anche l'Inter, che in casa riesce ad avere la meglio contro il Monza, in uno dei tanti derby lombardi di questo campionato. Doppietta per Lautaro Martinez che va a segno una volta per tempo nel 2-0 dei nerazzurri.

Classifica semplice, semplice, con Fiorentina, Inter, Napoli e Verona con tre punti, ma la squadra viola svetta, grazie ad una differenza reti migliore rispetto alle altre. Genoa, Monza, Frosinone e Empoli con zero punti.