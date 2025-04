Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è uno dei calciatori viola più in forma dell'ultimo periodo. Su di lui è intervenuto il suo procuratore, Luca De Simone, a Radio Sportiva. Su un eventuale rinnovo: “Non è questo il momento di disturbare la Fiorentina, nettamente concentrata sulla stagione e sui suoi obiettivi. Giustamente. Quando finirà il campionato parleremo con il club per capire le sue esigenze e presentare le nostre”.

“C'è grande sintonia, alla Fiorentina sta benissimo. Parleremo serenamente”

E aggiunge: “Rolando sta benissimo alla Fiorentina, è sotto gli occhi di tutti. Qui è diventato marito, ha preso casa e si è completamente trovato a Firenze. C'è una grande sintonia anche con lo stesso Palladino e con la dirigenza. Poi, i progetti sportivi rispondono anche a delle logiche diverse, ma non sarà un problema metterci a parlare con la Fiorentina serenamente”.