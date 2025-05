Neanche il tempo di tornare in Serie A che il Pisa deve trovare un nuovo allenatore. Inzaghi rimarrà in Serie B

Il Pisa affronterà la Serie A con un altro allenatore. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, infatti, il principale artefice della promozione Filippo Inzaghi ha comunicato al club toscano di voler rimanere in Serie B per provare a vincere un altro campionato.

E al posto di Inzaghi?

Su Inzaghi c'è l'interesse del Palermo, deciso a tornare in Serie A, e non dovrebbero esserci difficoltà a trovare un accordo. A questo punto dunque il Pisa è già al lavoro per trovare il nuovo allenatore, con Gilardino, Pirlo e Zanetti (quest'ultimo in caso di addio al Verona) come candidati principali.