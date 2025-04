Squalificato il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, è toccato al suo vice, Stefano Citterio, andare in panchina ed analizzare il pareggio deludente della squadra contro il Parma.

"Non direi occasione persa, abbiamo mosso la classifica, è tutto aperto. E' vero che volevamo vincere, però sono partite insidiose queste, sapevamo che il Parma arrivava da un'ottima prestazione per cui sapevamo che sarebbe stata difficile. Loro hanno fatto meglio il primo tempo, noi il secondo per cui un pari giusto. Però non ci preclude nulla, ci sono tanti scontri diretti. Dobbiamo voltare pagina e pensare alla Conference per poi tornare in campionato per fare bene.

Non voglio cercare alibi, potevamo fare meglio nel primo tempo. Il Parma è stato bravo a metterci in difficoltà, loro poi si sono chiusi dietro e abbiamo avuto più possesso. Potevamo essere più veloci nella manovra però penso che i ragazzi abbiano dimostrato che volevano i tre punti. A volte episodi più favorevoli, se l'occasione di Moise fosse andata a buon fine saremmo a parlare di un'altra partita.

Fagioli? Nico sta bene, sono discorsi che esulano dal campo quelli che abbiamo letto per cui li relegherei ad altra sede.

Cambio di Pongracic? Marin è stato sostituito perché gli impegni sono tanti, abbiamo la fortuna di avere in panchina Comuzzo e Moreno per cui a volte bisogna far rifiatare i giocatori.

Idea Zaniolo? E' chiaro che giocatori come lui si pensa sempre di poterli utilizzare. Non volevamo oggi sbilanciarci troppo perché il Parma è una squadra che merita rispetto. Nell'ultima fase di gara abbiamo giocato con tre punte, avremmo rischiato di subirlo poi in transizione. Ci è mancata un po' di precisione, la lucidità dell'ultima scelta però abbiamo provato fino alla fine.

Percorso un po' rovinato? Il nostro percorso continua, questo non ci deve far demordere da questo. Abbiamo ancora tutte le porte aperte per poter riuscire a centrare l'obiettivo.

Come sta Parisi? Fabiano sta abbastanza bene, è un po' acciaccato sulla caviglia".