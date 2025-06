Le discussioni che avrebbero dovuto portare ad una valutazione finale su Luciano Spalletti dopo la partita con la Moldavia di domani sera sono state anticipate ad oggi e il ct, come riportato da Sky Sport, è ad un passo dalle dimissioni. Addirittura l'ipotesi è che Spalletti non vada neanche in panchina domani sera per il secondo match degli azzurri. Il candidato numero uno per subentragli resta Stefano Pioli, in contatto con la Fiorentina ma ancora tutto fuorché contrattualizzato dalla società viola.