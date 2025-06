Nel corso del suo intervento al Festival della Serie A a Parma, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha menzionato anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il numero uno del calcio italiano ha elogiato il proprietario del club viola poiché ha contribuito ad ammodernare le strutture sportive italiane, rispondendo a una domanda sugli stadi:

Gravina elogia Commisso

“Siamo in ritardo, ma per fortuna c’è un percorso di comprensione da parte di alcune persone in Serie A che hanno capito l’importanza del tema. La visione di soggetti come Rocco Commisso, che comunque sta investendo e ha investito uno dei centri sportivi più belli del calcio europeo, o il rapporto di collaborazione eccellente in Emilia Romagna con un uomo visionario come Joey Saputo, che elogerò sempre perché è più italiano di tanti, come pure l’impegno a Udine, Milano, Trieste, Bari mi fanno ben sperare".

Ancora sugli stadi italiani

"Ho sentito che la prossima settimana dovremmo avere il commissario sugli stadi: non so se sia la soluzione, io penso che servano visioni e rapporti leggeri. Se poi il commissario sarà in grado di sdoganare tutti i processi, ringrazieremo il governo italiano: oggi siamo più interessati a valorizzare il lavoro di chi può investire nel calcio italiano".