A un anno dall'addio in viola e nonostante il riscatto, Amrabat non ha convinto il Fenerbahce. Possibilità di ritorno in Serie A?

Il centrocampista ex Fiorentina Sofyan Amrabat è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce: dopo aver raggiunto la squadra turca la scorsa estate in prestito, il club ha esercitato i 12 milioni di euro necessari per il riscatto. E nonostante ciò, il marocchino non sembra aver convinto del tutto in Turchia.

Amrabat-Fenerbahce, è già finita?

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il Fenerbahce starebbe valutando la cessione di Amrabat, che dunque potrebbe già ripartire in cerca di nuove sistemazioni. Quali? Poche opzioni concrete al momento, ma resta sullo sfondo l'interesse dell'Atalanta di Ivan Juric, che lo conosce benissimo e lo ha lanciato in quel di Verona.