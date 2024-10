E alla fine Palladino l'ha fatto davvero... Prove di centrocampo per Quarta

La stagione di Lucas Martinez Quarta procede tra alti e bassi. Lo score dice 9 partite giocate e 3 gol fatti. Niente di strano, visto che siamo di fronte a un difensore abituato a segnare tantissimo. Il suo rendimento in difesa, però, in queste partite giocate, ha lasciato un po' a desiderare, con l'argentino che ha perso posti nelle gerarchie di Palladino per la retroguardia a favore di Comuzzo e Ranieri.

Già con Italiano in panchina, però, per il difensore della Fiorentina ex River si paventava un possibile ruolo inedito in mediana, visto la sua grande qualità negli inserimenti e nella corsa. Un'ipotesi fino ad ora rimasta tale, vista anche la rosa molto corta in difesa per la squadra viola.

Ieri sera, a risultato acquisito, Palladino ha voluto provare questa idea, facendo subentrare Quarta ad Adli al 75esimo, con Comuzzo e Ranieri ancora in campo. L'argentino si è così posizionato in mediana davanti alla difesa al fianco di Richardson. Prove di centrocampo per lui, durate il giusto dopo l'infortunio subito da Comuzzo.

All'uscita dal campo del difensore viola (all'88esimo), senza altri cambi a disposizione Quarta si è posizionato a fianco di Ranieri in difesa per le battute finali di gara. Che con lo sperato ritorno di Pongracic Quarta possa trovare più spazio in mezzo al campo?