Come sempre Antonio Cassano dimostra di non avere peli sulla lingua. Durante la trasmissione Viva El Futbol, l'ex attaccante ha detto la sua sulla nuova Fiorentina di Raffaele Palladino: “E' un punto interrogativo, non saprei chi potrebbe sopperire ai gol di Nico Gonzalez. Colpani non ha mai giocato in una piazza così importante, Kean viene da tre stagioni deludenti”.

“La Fiorentina topperà”

Poi su Gudmdundsson ha aggiunto: “E' diventato un giocatore a 28 anni, d'improvviso, è uscito dall'oltretomba. Non lo so, non mi convince la Fiorentina. Secondo me quest'anno topperà insieme al Bologna”.