Le formazioni ufficiali di Italia-Germania: Spalletti punta tutto su Kean e Raspadori. Rovella novità a centrocampo

Pochi minuti fa i commissari tecnici di Italia e Germania hanno reso noto gli undici titolari che alle 21.00 scenderanno sul terreno di gioco di San Siro per l’andata di finale dei quarti di Nations League. Nessuna novità per quanto riguarda l’attaccante della Fiorentina Moise Kean, schierato da Luciano Spalletti dal primo minuto in coppia con Raspadori. Sulla sinistra sarà Udogie a sostituire l’infortunato Dimarco, mentre in cabina di regia ci sarà Rovella.

Queste le formazioni ufficiali di Italia-Germania, sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Nations League.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori. All.: Spalletti.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Gross, Goretzka; Sané, Musiala, Amiri, Burkardt. All.: Nagelsmann