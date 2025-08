Arthur, ci risiamo: dopo la Fiorentina non c'è futuro. Tudor lo porta in tournée, ma la Juventus aspetta solo la cessione

Il centrocampista ex Fiorentina Arthur Melo non ha mai trovato continuità quanto in viola, soprattutto dopo essere tornato alla Juventus. E oltre un anno dopo, siamo sempre al punto di partenza. Nel mentre, il brasiliano ha avuto l'opportunità di fare sei mesi in prestito al Girona, in Liga, per poi tornare a Torino.

Arthur non fa parte del progetto tecnico della Juventus da ormai tanto tempo. La situazione, peraltro, non sembra cambiare neanche con Tudor sulla panchina bianconera. Intanto, però, il tecnico lo ha portato con sé in tournée in Germania. Non sarà comunque rivalutato: il club aspetta offerte, ancora non arrivate.