Spalletti a vedere l'Italia U21 di Kayode: "Ci sono diversi calciatori che possono venire con la nazionale maggiore. Chi? Quelli che vedono tutti"

A Rai 2 ha parlato il CT della nazionale italiana Luciano Spalletti, oggi presente a Ferrara per assistere alla partita dell'Italia U21 di Nunziata contro i pari età della Turchia. Per la Fiorentina presenti Kayode e Bianco, entrambi dall'inizio in panchina. Queste le parole di Spalletti:

“Ci sono diversi calciatori che possono venire a lavorare con noi in questa Nazionale e che potevano anche far parte della tournee in America. Con Nunziata ci sentiamo continuamente, si lavora allo stesso modo. Tutti e due siamo allenatori della Nazionale A e dell'Under 21 e questo discorso è esteso anche all'Under 20 di Bollini. L'Under 21 è l'estensione della Nazionale A. Chi è particolarmente sotto i riflettori? Quelli che vedono tutti, dipende da ciò che dimostrano sul campo e anche da ciò che pensiamo noi su come comporre una rosa. Dipende anche da quanto hanno a cuore il discorso della Nazionale, la serietà e l'umiltà nel fare le cose”