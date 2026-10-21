Prandelli: "Troppi gol subiti? Non è una questione di modulo. Mastantuono può essere il Mutu di oggi"

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato della squadra viola ai microfoni di Lady Radio.

Difesa colabrodo: problema di modulo?

"La squadra prende tanti gol, quindi la difesa deve trovare più compattezza. Non è questione di difesa a 3 o a 4: deve difendere la porta e, quando l'altra squadra ha la palla, bisogna chiudere tutti gli spazi per non farli ripartire. Bisogna pensare in questo modo, altrimenti hai troppe varianti. Non è una questione di sistema di gioco".

Mastantuono il Mutu di oggi

"A me è capitato parecchi anni di avere tanti giovani, soprattutto a Parma. Se non hai un leader, il gioco diventa il leader. Mastantuono è il più forte tecnicamente: quando lo vedi nella nostra metà campo, c'è qualcosa che non va. La squadra si deve divertire. Mastantuono come Mutu? Assolutamente. Ai giocatori talentuosi non puoi chiedere di fare la fase difensiva: nell'emergenza anche Mutu la faceva, ma quando la squadra c'è io Mastantuono lo lascerei in avanti".