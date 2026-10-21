Brovarone non ci sta a parlare di arbitri: "Mettete a posto la Fiorentina! Progetto del Como magistrale"

Il giornalista Bernardo Brovarone, intervenuto al Pentasport su Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina da tanti punti di vista e senza peli sulla lingua.

L'alibi dell'arbitraggio non regge

"Invece di ragionare di arbitro, mette a posto la Fiorentina! E' diventato tutto inascoltabile. Il calcio è una roba difficilissima, che va fatta con dei contenuti di grande spessore. Non basta lavorare e non bastano i miliardi. C'è l'abitudine cronica alla sconfitta, è una roba penosa".

Elogio al Como

“Ogni domenica era bellissimo tutto e ci giocavamo tutto contro tutti, ora è una cosa che non si può vedere. Che qualcuno si prenda le proprie responsabilità. Il Como ha fatto un progetto economicamente identico a quello della Fiorentina, molto graduale e magistrale per contenuti, tempi e metodi e sono arrivati ad avere quello che hanno oggi e cioè andare in Champions League. Serve un progetto che riporti Firenze dove i tifosi sognano di stare”.