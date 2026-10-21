Gli occhi dell'Inter su un difensore della Fiorentina

L’attuale direttore sportivo dell’Inter Dario Baccin è stato pizzicato in tribuna a Monza in occasione della gara dei brianzoli contro il Cagliari.

Visionato Kouadio

Il ds nerazzurro ha visionato insieme a Piero Ausilio alcuni dei giocatori che erano in campo. Su tutti Alessandro Romano del Cagliari, ma non solo. Tra i protagonisti della sfida c'è stato ul difensore biancorosso Eddy Kouadio, che nella gara ha segnato il suo primo gol in Serie A dopo una grande prestazione.

E adesso…

Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche il nome del difensore della Fiorentina in prestito al Monza è finito sul taccuino di Baccin. Da capire nei prossimi mesi se questo si tradurrà in interesse dei nerazzurri per il classe 2006 viola. La Fiorentina sa di avere in mano un giovane talento in prospettiva.