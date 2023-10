Il recuperato a sorpresa e il grande sospiro di sollievo tirato da Italiano

Tra i convocati della Fiorentina contro il Cagliari, c'è anche il nome di Cristiano Biraghi. Un nome un po' a sorpresa perché c'era il timore che il trauma distorsivo riportato nella trasferta di Frosinone lo avesse messo KO almeno per questa gara.

Già sabato però erano state escluse lesioni significative alla caviglia ed era arrivato un primo, grande sospiro di sollievo per Vincenzo Italiano che, se avesse perso per un pezzo anche il capitano si sarebbe trovato in grande difficoltà.

Questo perché, là dietro, la Fiorentina ha già ai box Mina, ma soprattutto Dodô che sarà assente per diversi mesi.