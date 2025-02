I ragazzi di Galloppa pronti al super big match di vertice: ma com'è la situazione in zona play-off Primavera1?

I quattro successi in fila su Udinese, Milan, Bologna e Sampdoria hanno rilanciato in zona altissima di classifica la Fiorentina Primavera, che ora è attesa dal big match di vertice contro la Roma, unica a precedere la squadra di Galloppa, con due punti di vantaggio. Lo scontro è in programma domani pomeriggio e potrebbe dare un indirizzo nuovo al campionato: oggi intanto giocherà il Sassuolo, terza forza, con la possibilità di raggiungere nel frattempo proprio la Roma.

Sampdoria-Monza 2-3

Atalanta-Udinese 1-0

Inter-Lecce 3-0

Juventus-Milan 0-3

Bologna-Lazio 0-0

Cagliari-Cesena 1-0

Empoli-Genoa

Cremonese-Torino

Sassuolo-Verona

Roma-Fiorentina

Classifica Primavera 1: Roma 49, Fiorentina 47, Sassuolo 46, Inter 46, Milan 43, Juventus 37, Lazio 34, Monza 34, Cagliari 33, Verona 33, Genoa 32, Torino 32, Atalanta 30, Lecce 30, Cremonese 30, Cesena 27, Empoli 24, Bologna 21, Sampdoria 16, Udinese 10.