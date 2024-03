L'Atalanta sbriciola il Napoli al Maradona: bergamaschi on fire in vista della semifinale contro la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il primo anticipo della 30esima giornata di Serie A, nel quale allo Stadio Maradona il Napoli ospitava l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Nonostante gli azzurri volessero ripartire al meglio per tentare la rincorsa ad un piazzamento europeo, la partita non è mai stata in discussione: al novantesimo il risultato finale è 0-3 per gli ospiti.

Gli uomini del Gasp mettono in discesa la sfida gia nella prima frazione di gara. Prima Miranchuk al 26' e poi Scamacca al 45' mandano i bergamaschi negli spogliatoi sul doppio vantaggio. Nella ripresa i partenopei provano in qualsiasi modo a trovare il gol ma nei minuti finali subiscono anche lo 0-3 di Koopmeiners.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 76, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta 50, Napoli 45, Fiorentina 43, Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari 26, Verona 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.