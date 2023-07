Il grande dubbio di mercato

Da un centravanti in grado di garantire almeno la doppia cifra al portiere, passando per un regista in grado di sostituire il sempre più probabile partente Sofyan Amrabat. Tante le priorità nel mercato della Fiorentina, un grande dubbio: la situazione relativa agli esterni. Nico Gonzalez a meno di clamorosi maremoti, non si sposterà dal capoluogo toscano.

Brekalo sarà la grande scommessa della Fiorentina 2023/24, ma cosa fare con Ikonè? L'esterno francese, con ogni probabilità, ha dimostrato attualmente solamente un terzo di tutto il suo potenziale. Ma è vero anche, che in due anni, di passi avanti, non ne sono stati fatti molti. Le richieste per Ikonè, potrebbero arrivare presto, per quello che sarà probabilmente, il grande dubbio del mercato viola.