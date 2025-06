Una rivoluzione per l'attacco della Fiorentina. E intanto Pradè è vicino a chiudere il primo colpo

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il reparto d'attacco. Oltre alla spinosa questione legata a Moise Kean, La squadra mercato viola sta cercando da giorni una possibile alternativa all'attaccante azzurro (gli obiettivi sono chiari e individuati: Ciro Immobile ed Edin Dzeko), ma è pronta ad intervenire anche in altri ruoli del reparto offensivo.

I partenti

La Fiorentina è molto attiva nelle trattative che riguardano il reparto offensivo, anche perché i giocatori in uscita non sono pochi. Gudmundsson se non intervengono novità clamorose a queste cifre (diciassette milioni) non sarà riscattato e torna al Genoa, Zaniolo è già rientrato al Galatasaray, mentre Beltran con l’offerta giusta potrebbe tornare in Argentina dopo un paio di stagioni in viola. Tre su quattro che se ne vanno e l’attacco viola va ricostruito.

Il vice-Kean

Intanto la Fiorentina si concentra sull'alternativa a Moise Kean, i nomi in ballo sono due: Immobile e Dzeko. L'ex Lazio, 35 anni compiuti a febbraio, ha un contratto di altri dodici mesi da sei milioni al Besiktas dove ha realizzato 19 gol in 41 presenze totali. La Fiorentina gli propone un biennale che ha subito incontrato i favori del diretto interessato per l’intenzione di rientrare in Italia, ma per questo motivo è altrettanto forte l’interesse del Milan: è una scelta che spetta al calciatore mettendo sui due piatti della bilancia proposte abbastanza simili. Dzeko, che di anni a marzo ne ha compiuti 39, è più adatto al gioco di Pioli e in grado di dare opzioni diverse all'allenatore viola. L'attaccante gradirebbe a sua volta un biennale, mentre la Fiorentina è più propensa a fermarsi a un anno inserendo semmai l’opzione per quello a seguire. In entrambe le trattative gli ostacoli non mancano, ma probabilmente il nuovo centravanti viola sarà uno di loro due.

Per il quotidiano sportivoa questa settimana potrebbe essere decisiva per l'approdo di uno dei due a Firenze.