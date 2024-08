Altro che suggestione, De Gea è un'idea concreta: Richieste più ragionevoli e gradimento. Può approdare in viola

La candidatura di David De Gea come portiere della Fiorentina è da seguire con attenzione, scrive stamani in proposito La Nazione.

Nuovi contatti

L'ex Manchester United è il preferito tra gli estremi difensori prendibili in questo momento. E' fermo da un anno e non disdegnerebbe un’avventura in Serie A: in giornata sono previsti nuovi contatti.

Gradimento implicito

Il gradimento del portiere alla possibilità di approdare in viola è scontato, implicito nel fatto che sia stato proposto qualche giorno fa al club viola tramite intermediari. C’è da trovare l’intesa sull’ingaggio, ma nelle ultime ore l’ottimismo è cresciuto.

Richieste economiche più ragionevoli

Lo scorso anno lo spagnolo ha deciso di rimanere fermo non per problemi fisici, ma perché le sue pretese salariali erano alte e non sono state soddisfatte da nessun club. Adesso la situazione è cambiata e le sue richieste sono diventate più ragionevoli.