Serate opposte quelle per le cugine ateniesi. Alle 18.45 il Panathinaikos ha riportato alla mente della Fiorentina ricordi non proprio bellissimi di Atene con la sconfitta arrivata per i viola per 3-2, poche ore dopo l'Olympiakos è stato preso a pesci in faccia dal Bodø Glimt in Europa League.

I biancorossi erano di scena in Norvegia per l'andata degli ottavi di finale e, nonostante il livello non proprio irresistibile dell'avversario, i campioni in carica della Conference League hanno perso 3-0, compromettendo il passaggio del turno in vista della gara di ritorno.

Un autogol di Tzolakis e una doppietta di Hogh hanno spianato la strada alla squadra di Bodø verso i quarti di finale di Europa League. Ai greci serve un miracolo ad Atene tra una settimana.