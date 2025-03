Gasperini non sarà in panchina al Franchi, ma il tecnico dell'Atalanta studia la formazione da mandare in campo dal 1' contro la Fiorentina. Orfano del suo centrocampista Ederson, ma con un Retegui ritrovato e arruolabile, la squadra nerazzurra dovrebbe schierarsi in campo al Franchi con un 3-4-3.

Carnesecchi in porta, Djimsiti, Hien e Kolasinac in difesa. A centrocampo Bellanova e Zappacosta saranno i riferimenti sulle fasce, mentre in mediana ci sarà De Roon con Pasalic. Davanti il trio composto da Lookman, Retegui e De Ketelaere. In panchina pronto Maldini per l'attacco leggero nel caso in cui Gasp non voglia rischiare Retegui. Pronta la staffetta anche per Samardzic e Brescianini. Le opzioni alla Dea non mancano.

La probabile formazione dell'Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, de Roon, Zappacosta;De Ketelaere, Retegui, Lookman.