“Fiorentina, dica 33… Punti”. Stasera la squadra di Vincenzo Italiano torna in campo contro il Torino in quello che sarà l'ultimo atto viola di questo 2023. E la posta in palio contro i granata è importante, perché i viola hanno la classifica vista Champions League e i tre punti potrebbero far finire e iniziare l'anno con la testa oltre le nuvole per i viola.

Un record nel mirino

Ma oltre alla Champions c'è anche un altro record nel mirino del gruppo di Italiano, che con una vittoria arriverebbe a 33 punti a una giornata dal termine del girone di ritorno, stabilendo con una gara di anticipo il record di punti al giro di boa del campionato dell'era Commisso. Negli anni precedenti erano stati 31 i punti a metà campionato al primo anno di Italiano in viola, solo 23 lo scorso anno, addirittura 18 al primo atto dell'era americana a Firenze (senza Italiano).