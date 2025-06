La Fiorentina ha dimostrato interesse per due dei fratelli Esposito, entrambi di proprietà dell'Inter e attualmente negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Se per Francesco Pio, classe 2005, l'opzione più probabile sembra quella del prestito, lo stesso non si può dire di Sebastiano, classe 2002, in scadenza tra un anno, per una trattativa che si presta più all'acquisto definitivo.

E ora, un nuovo pezzo del puzzle sembra avvicinare uno dei, se non entrambi, gli Esposito alla Fiorentina: l'Inter sarebbe infatti vicinissimo all'acquisto di Yoan-Ange Bonny dal Parma, per una cifra attorno ai 20 milioni, ed è auspicabile che qualcuno esca dal club meneghino per evitare sovraffollamenti in attacco. Ecco che quindi i riflettori si accendono sugli Esposito: nei prossimi giorni vedremo i risvolti di questa trattativa, che entra ora nel vivo.