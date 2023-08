FOTO - Finalmente si rivede in campo al Viola Park anche un acciaccato mai rientrato a disposizione di Italiano dalla scorsa stagione

Non era mai rientrato in campo agli ordini di Vincenzo Italiano a causa di problemi fisici Antonin Barak, tra i protagonisti della passata stagione con la Fiorentina che era rientrato al Viola Park qualche settimana fa solo per accertamenti medici che avevano evidenziato un'infezione presa durante le vacanze.

Oggi, come mostrato dalle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, il centrocampista ceco è tornato a lavorare sul campo per un lavoro personalizzato. Rimangono da capire gli effettivi tempi di recupero del giocatore, che dunque ha cominciato la preparazione atletica solo oggi.