Il portiere danese, Oliver Christensen, ha lasciato il ritiro inglese della Fiorentina per dirigersi in Austria. Qui l'estremo difensore gigliato svolgerà le visite mediche con lo Sturm Graz che sarà la sua nuova squadra per questa stagione.

Il giocatore che sostituisce

Dopo l'infortunio al polso occorso al portiere Daniil Khudyakov, che sarà fuori per diversi mesi, il club bianconero ha dunque strovato il suo successore.

Esordio

Il 26enne danese potrebbe fare il proprio esordio con la sua nuova squadra, nella partita casalinga contro il Rapid Vienna in programma il 10 agosto prossimo.