Le formazioni UFFICIALI di Fiorentina-Udinese: Brekalo gioca con le valige in mano, out Milenkovic e Arthur. C'è ancora Biraghi. Davanti...

Da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese. Italiano sceglie Terracciano in porta, Kayode, Milenkovic, Quarta e ancora Biraghi in difesa. Out Milenkovic così come Arthur, al suo posto Mandragora con Duncan. Davanti Brekalo e Ikonè con Bonaventura. Beltran davanti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi, Duncan, Mandragora, Ikonè, Bonaventura, Brekalo, Beltran