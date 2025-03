FOTO - Incontro ad Atene per De Gea: incrocio con un'ala del Panathinaikos, suo ex compagno allo United

Una serata decisamente da dimenticare per la Fiorentina di Raffaele Palladino, che ha perso l'andata degli ottavi di Conference contro il Panathinaikos. Una sconfitta che ha fatto discutere anche per alcune scelte del tecnico viola, in particolare quella di lasciare in panchina David De Gea. Che intanto ha avuto modo e tempo di salutare un ex compagno di squadra.

De Gea ritrova un ex compagno

Il portiere della Fiorentina, ieri sera, ha ritrovato Facundo Pellistri, ala uruguaiana classe 2001 del Panathinaikos ex Manchester United. I due si sono scattati una foto, pubblicata da De Gea: “Gli amici che ti dà il calcio”, così scrive su Instagram.