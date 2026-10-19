Bucchioni: "Fiorentina acerba e sempre in difficoltà in difesa. Ma perché spegnete il Var?"

La superiorità del Como e le polemiche arbitrali si intrecciano nell’analisi di Enzo Bucchioni, che nel suo intervento su Tuttomercatoweb commenta la sconfitta della Fiorentina al Franchi.

“Anche il Como, dopo Roma e Inter, s’è subito ripreso dopo la sconfitta in Champions andando a vincere a Firenze con un’ottima prestazione nonostante il vasto turn-over e gli infortuni”, scrive il giornalista.

“Evidente fallo”

Sul primo gol dei lariani, però, Bucchioni evidenzia un episodio che avrebbe meritato una valutazione diversa: “La Fiorentina protesta per il primo gol viziato da un evidente fallo di Milla su Pedro. Non sappiamo come sarebbe andata se il gol fosse stato annullato, probabilmente il Como avrebbe vinto lo stesso vista la superiorità e le difficoltà di una Fiorentina acerba, sempre in difficoltà nella fase difensiva”.

“Perché avete spento la tecnologia?”

Il ragionamento si allarga quindi alla gestione della tecnologia: “Quello che continuo a domandarmi è perché spegnete il Var? L’anno scorso si interveniva troppo, sono d’accordo, ma quando c’è un chiaro ed evidente errore e da quell’errore si segna un gol, non chiamare l’arbitro a rivedere è un altro errore”.

Una critica che va oltre quanto accaduto a Firenze: “Ripeto: non è un problema di questa partita solo, è un eccesso di “no Var” ingiustificato che ha già portato a una decina di errori tutti evitabili”.