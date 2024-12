E se il sostituto di Bove ce l'avessimo già in squadra? La soluzione che permette più flessibilità alla rosa viola

Sembra ormai definitivo l'interessamento della Fiorentina a Michael Folorunsho, che nei piani della dirigenza e del mister andrà finalmente a ricoprire il vuoto lasciato da Bove, giocando in un ruolo offensivo ma di fatto portando sostanza e corsa al centrocampo viola, che nelle ultime uscite è sembrato piuttosto scoperto e spompato. Prima di Folorunsho, comunque, si era già palesato il bisogno di dover cercare sul mercato il degno sostituto del ragazzo di proprietà della Roma, che però sappiamo avere caratteristiche non facilmente ritrovabili.

Tenendo conto anche della relativa scarsezza di profondità della rosa a disposizione di mister Palladino, ci sarebbe forse un'ulteriore tentativo atto sia a cercare di rammendare lo squarcio lasciato dall'assenza di Bove, sia a cercare di valorizzare di più le doti di un giocatore, indubbiamente di livello, ma che sinora ha un po' faticato per via del ruolo che deve ricoprire: si parla di Robin Gosens. Alzare il tedesco sulla linea della trequarti avrebbe numerosi vantaggi: innanzitutto, è il giocatore più vicino a Bove per caratteristiche, in quanto è abituato a giocare sulla fascia e sa fare entrambe le fasi in maniera ottima, avendo appurato che Beltran, quando messo largo, fatica un po'. Non solo: Gosens, nella sua carriera, ha quasi sempre giocato da esterno a 5, piuttosto che da terzino a 4, per cui una posizione più offensiva, che già conosce, permetterebbe all'esterno tedesco di avere più libertà palla al piede, di arrivare più volte al cross, eccetera.

E non è finita qua, perché alzare Gosens significa gioco forza dare più spazio a Parisi da terzino, che ha risposto in maniera eccellente alla scelta di Palladino di farlo partire titolare allo Stadium. Potrebbe essere la volta buona che vediamo l'investimento di Parisi ripagato. A quel punto, l'intervento sul mercato richiederebbe l'acquisto di un terzino sinistro che faccia rifiatare l'ex Empoli o, in alternativa, sarebbe proprio Gosens ad abbassarsi lasciando spazio ad un giocatore più offensivo sulla fascia.