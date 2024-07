Dove ti piazzo l'azzeccagarbugli. Kean e un ruolo tutto da inventare, confidando nella coesistenza con Beltran

E' ormai questione di ore prima di vedere a Firenze il faccione di Moise Kean. Nonostante i fortissimi malumori dei tifosi viola legati al suo acquisto, la Fiorentina ha deciso di puntarci come prossimo attaccante di Palladino. E proprio il nuovo mister, che da prossima settimana, inaugurerà il ritiro al Viola Park dovrà trovare la miglior sistemazione tattica al suo nuovo centravanti.

Moise era stato richiesto dallo stesso Palladino a Galliani lo scorso gennaio a Monza, dunque non si tratterà dell'ennesimo colpo piazzato là da Pradè. E, vista la cifra che la Viola sborserà nelle casse della Juventus, c'è da credere che Kean lo vedremo spesso al centro dell'attacco. Ma, esattamente, in quale posizione?

Dove giocherà Kean?

Il ragazzo classe 2000 ha brillato solamente nel PSG quando aveva la possibilità di spaziare sulla fascia: nella sua unica stagione in Francia ben 13 reti in 26 presenze in Ligue 1. Un bottino di tutto rispetto se confrontato ai soli due centri in Premier League con la maglia dell'Everton (in 32 apparizioni). Sarà dunque tutta da capire la sua posizione nel 3-4-3 o 3-4-2-1 di Palladino, dove potrebbe agire o come prima punta centrale oppure come esterno offensivo (l'opposto di Gonzalez) oppure ancora come seconda punta alle spalle del centravanti X ('X' nel senso che ancora non conosciamo il nome del prossimo acquisto).

L'alternanza con Beltran e gli altri trequartisti

Inoltre, ci sarà da studiare la sua coesistenza, o alternanza, con Beltran, più falso nueve rispetto all'italiano, con doti anche da trequartista. Non è più un mistero che la Fiorentina segue da vicino Zaniolo, e in alternativa Colpani, così come sta preparando la giusta offerta per Lucca. Insomma, Kean spariglia le carte dell'attacco gigliato, che tanto aveva faticato con l'ultimo Italiano e tante vale allora andare di tentativi (almeno nella fase di pre-stagione) prima di vederlo per la prima volta in campo in gara ufficiale.