Ma Zaniolo ora rischia grosso. La Fiorentina ha scaricato il giocatore

Vanno bene le scuse, vanno bene anche tutte le motivazioni espresse, ma la brutta figura per Nicolò Zaniolo dopo quanto successo al termine di Fiorentina-Roma Primavera, resta.

Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto un fascicolo già ieri mattina sulla vicenda ed entro venerdi verranno ascoltate tutte le persone coinvolte, non solo i protagonisti di questa bruttissima storia, ma chiunque sia in grado di fornire elementi utili a ricostruire i fatti.

La Roma ha alzato il tiro sul giocatore: “Zaniolo ha fatto irruzione illegalmente nell'area degli spogliatoi, nonostante fosse privo di accredito”. E poi “appariva visibilmente alterato (si dice odorasse di alcol, ndr). Ha urinato nelle strutture riservate alla Roma, ha provocato i giocatori e, senza alcuno scambio verbale, ha colpito fisicamente Mattia Almaviva e ha spinto con violenza Marco Litti contro una panchina. Litti era reduce da un intervento chirurgico alla spalla. Entrambi i giocatori sono stati ricoverati in ospedale”. E ci sono dei referti relativi a questi giocatori che peggiorano ulteriormente la posizione del calciatore viola.

Viste le circostanze, si legge su La Gazzetta dello Sport, il rischio di squalifica molto importante (di quelle definite in mesi e non in giornate) per Zaniolo sia altissimo.

Nel frattempo la Fiorentina ha scaricato il giocatore che non verrà riscattato e che non è stato difeso da Pradè nella conferenza stampa di ieri.