L'attaccante della Fiorentina Andrea Belotti, che oggi contro il Frosinone ha segnato il suo primo gol in maglia viola, è intervenuto a Sky Sport dopo la gara: "Giornata fantastica segnare sotto la curva è bellissimo. Ci siamo divertiti e giocato bene. Avevo bisogno di una squadra che mi facesse esprimere e quando c'è stata questa opportunità ho deciso di venire qua. Ho parlato con il mister e ho capito che qua posso mostrare il mio valore. Penserò giorno per giorno a migliorarmi e lavorare. Se poi ritroverò anche la maglia della Nazionale sarà un onore, devo soltantoo pensare a fare bene in campo.

Il miglior Belotti è tornato?

A DAZN Belotti ha aggiunto: "A Roma non avevo tanto spazio, avrei potuto dare qualcosa di più. Se questo è il miglior Belotti dopo tanto tempo? Ancora è presto per dirlo, ma mi auguro di migliorare ancora di più grazie al mister e ai miei compagni".