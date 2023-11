Fiorentina e Palazzo Vecchio: Spunta un inedito patto per promuovere Firenze e la squadra nel mondo

La Fiorentina “ambasciatrice internazionale” della città di Firenze. E Palazzo Vecchio partner del club in un “travelling roadshow” in giro per l’Italia e anche per l’Europa per promuovere la città e la sua squadra. Questo è quello che spunta dall'elenco delle delibere di giunta approvate nelle scorse settimane.

L'inedito patto

Un inedito patto tra il Comune e la squadra viola del quale parla approfonditamente La Repubblica stamani. Un accordo per la promozione del brand, anzi dei due brand e un protocollo d’intesa che non è ancora stato firmato pubblicamente, ma la cui bozza è passata al vaglio di regolarità tecnica ed è stata approvata dalla giunta di Dario Nardella.

Fiorentina “ambasciatore internazionale”

In cosa consisterebbe questo patto? “Il Comune e Acf Fiorentina - si legge nello schema allegato alla delibera - ciascuno per le proprie specificità, intendono avviare un rapporto di stretta collaborazione e copromozione, al fine di rafforzare l’immagine dei rispettivi brand a livello locale e internazionale”. La Fiorentina “rivestirà il ruolo di “Ambasciatore Internazionale” di Firenze, valorizzandone il brand “Firenze” nel mondo”.

Avvicinamento per lo stadio o muro intatto?

Ora resta da capire se questo patto preluda un avvicinamento tra le parti anche sullo stadio oppure se quel muro che è stato tirato su tra le parti in questi anni resterà intatto.