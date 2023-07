Un bell'assegnino dalla FIFA per la Fiorentina

Dopo la Coppa del Mondo disputata in Qatar, 440 squadre di 51 federazioni hanno ricevuto dalla FIFA qualcosa come 187 milioni di euro per aver ‘prestato’ i propri giocatori alle nazionali che hanno partecipato alla kermesse. E tra questi club c'è anche la Fiorentina.

Sono 27 le formazioni italiane che hanno beneficiato di questi fondi e la Juventus ha fatto la parte del leone nel nostro paese con 2,7 milioni di euro, seguita da Inter (2 milioni), Milan (1,4) e Fiorentina appunto, che si è portata a casa un ‘assegnino’ da 1,3 milioni di euro.

A chiudere, almeno per quel che riguarda l'Italia, c'è la Cremonese che ha ottenuto 59 mila euro.